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Benzinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi: Kasım ve aralıkta kademeli artacak

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Benzinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi: Kasım ve aralıkta kademeli artacak
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Cumhurbaşkanı Kararı ile 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzine uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Buna göre 95 oktan benzinde litre başına ÖTV 31 Ekim'e kadar 7,90 lira, kasım ayında 11,36 lira, 1 Aralık'tan itibaren ise 14,8277 lira olacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Kararı ile 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzine uygulanan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarları yeniden belirlendi. Buna göre 95 oktan benzinde litre başına ÖTV 31 Ekim'e kadar 7,90 lira, kasım ayında 11,36 lira, 1 Aralık'tan itibaren ise 14,8277 lira olacak.

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim 2026'ya kadar 7,9000 lira olarak uygulanacak. Vergi tutarı 1-30 Kasım arasında 11,3600 liraya, 1 Aralık 2026 ve sonrasında ise 14,8277 liraya yükselecek.

98 oktan kurşunsuz benzinde ise litre başına ÖTV 31 Ekim'e kadar 8,9000 lira, kasım ayında 12,3600 lira, 1 Aralık ve sonrasında 15,5437 lira olarak uygulanacak.

Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA
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