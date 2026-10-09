Trump'ın İran'a saldırı yapmayacağı açıklamasıyla Avrupa borsaları yükselişe geçti

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Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil faizlerindeki satış baskısının azalmasıyla pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

Bu gelişme sonrasında aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 103,4 dolarda seyrediyor.

ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı gerçekleştirmesi küresel piyasalarda risk algısını bir nebze azalttı.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Bailey, artan belirsizliklere rağmen küresel finansal sistemin direncini koruduğunu ancak rehavete kapılmamak gerektiğini belirterek, "Bu nedenle, daha büyük şokların istisna olmadığı bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Orta Doğu'daki savaş, büyüme, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin büyük bir belirsizlik yarattığını dile getiren Bailey, devlet tahvil piyasaları, kredi piyasaları ve varlık değerlemelerindeki mevcut kırılganlıkların açığa çıkabileceğini kaydetti.

Bailey yapay zekayla bağlantılı finansmanın hızla genişlemesinin, yeni risklere maruz kalınmasına yol açarken???????, yapay zekanın potansiyel büyüme katkılarının daha belirgin hale gelmeye başladığını aktardı.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 630 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 10.533 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 24.987 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 49.730 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 7.900 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 19.134 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA