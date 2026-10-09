Pentagon, Nidal Hasan'ın idam mangasıyla infazının canlı yayımlanacağını açıkladı

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(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009'da Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski ABD ordusu binbaşısı Nidal Hasan'ın idam mangasıyla gerçekleştirilecek infazının canlı yayımlanacağını açıkladı. ABD'de yaklaşık bir asır sonra ilk kez kamuya açık bir infaz niteliği taşıyacağı belirtilen karara Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tepki gösterdi.

Pentagon, Hasan'ın 3 Aralık'ta Teksas'taki Fort Hood'da idam mangası tarafından infaz edilmesinin planlandığını bildirdi. ABD Kara Kuvvetlerinde doktor ve binbaşı olarak çalışan Hasan, 2009'da Fort Hood'daki bir sağlık binasında silahsız 13 askeri öldürmüştü. Hasan, 2013'teki askeri yargılaması sırasında saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etmiş ve Afganistan'daki Müslümanları ve Taliban'ı koruduğuna inandığını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hasan'ın infazının kamuoyu tarafından izlenebileceğini belirterek, "İnsanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlaması gerekiyor" dedi.

İnfazın gerçekleşmesi halinde bu, ABD ordusunun 60 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği ilk idam ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana idam mangasıyla yapılan ilk askeri infaz olacak. 2009 yılında tutuklanan ve askeri mahkeme tarafından 2013'te idam cezasına çarptırılan Hasan'ın temyiz süreci yıllarca sürdü. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Mart 2025'te Hasan'ın dosyasının yeniden incelenmesi talebini reddetmesiyle olağan askeri temyiz süreci tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Ekim'de idam cezasını onaylamasının ardından infaz tarihi 3 Aralık olarak belirlendi. Hasan'ın cezasına ilişkin olağan temyiz süreci tamamlanmış olsa da federal mahkemeye ayrıca başvurma hakkı bulunuyor. Hasan'ın bu yola başvurması halinde federal mahkemenin vereceği karar, 3 Aralık'ta yapılması planlanan infazın ertelenmesine yol açabilir.

BM: İŞKENCE YASAĞ INI İ HLAL EDER

BM İnsan Hakları Ofisi, infazın canlı yayımlanmasının "kamuya açık infazla eşdeğer" olacağını ve mutlak işkence yasağını ihlal edeceğini bildirdi. ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy de kararı "iğrenç" olarak nitelendirerek uygulamayı IŞİD'in gerçekleştirdiği infazlara benzetti.

ABD'deki son askeri infaz 1961'de asılarak gerçekleştirilmişti. İdam mangasıyla son askeri infaz ise Ocak 1945'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında ordudan firar eden Eddie Slovik'in kurşuna dizilmesiyle yapılmıştı.

Kaynak: ANKA