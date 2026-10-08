Maden İş'te Yönetici ve Temsilci Eğitim Semineri başladı

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Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanlığı, 8 Aralık'a kadar sürecek "Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerleri"ni başlattı.

Sendikanın genel merkez binasında düzenlenen "Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerleri"ne Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yönetim kurulu üyeleri, sendikaya bağlı şube başkanları ve şube yöneticileri katılıyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaptı.

Eğitim programlarının dönem boyunca devam edeceğini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları kaydetti:

"Soma'da ve diğer madenlerde hayatını kaybeden madenci şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Maden iş kolu dünyadaki en zor iş koludur. Gerçek anlamda alın teriyle geçinen madencilerimiz, ülkemizin gözbebeği konumundadır. Sendikamızın eğitim programlarını önemsiyoruz. Konusunda uzman kişiler bu süreçte eğitimler verecek."

Orta Anadolu Maden İşçileri Sendikası Şube Başkanı Talih Kocabıyık da eğitim seminerlerini önemsediklerini kaydetti.

Yaklaşık iki ay sürecek eğitim seminerlerinin ilk gününde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin "Sendikacılıkta Temel Kavramlar" konulu ders verirken sosyal medya uzmanı Engin Dinç de "Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verecek.

Kaynak: AA