Haberler

Maden İş'te Yönetici ve Temsilci Eğitim Semineri başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanlığı, 8 Aralık'a kadar sürecek "Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerleri"ni başlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanlığı, 8 Aralık'a kadar sürecek "Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerleri"ni başlattı.

Sendikanın genel merkez binasında düzenlenen "Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerleri"ne Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yönetim kurulu üyeleri, sendikaya bağlı şube başkanları ve şube yöneticileri katılıyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaptı.

Eğitim programlarının dönem boyunca devam edeceğini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları kaydetti:

"Soma'da ve diğer madenlerde hayatını kaybeden madenci şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Maden iş kolu dünyadaki en zor iş koludur. Gerçek anlamda alın teriyle geçinen madencilerimiz, ülkemizin gözbebeği konumundadır. Sendikamızın eğitim programlarını önemsiyoruz. Konusunda uzman kişiler bu süreçte eğitimler verecek."

Orta Anadolu Maden İşçileri Sendikası Şube Başkanı Talih Kocabıyık da eğitim seminerlerini önemsediklerini kaydetti.

Yaklaşık iki ay sürecek eğitim seminerlerinin ilk gününde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin "Sendikacılıkta Temel Kavramlar" konulu ders verirken sosyal medya uzmanı Engin Dinç de "Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verecek.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı

Önce eski eşini öldürdü, sonra ortadan kayboldu! Sonu korkunç bitti
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Filistin'den İsrail'e ağır suçlama: 74 bin ölü, ateşkes de durduramadı

Dünyanın konuştuğu savaşta kan donduran bilanço! En acı detay...
Kalça dolgusu sonrası ölen Melike Çiftçi davası! Sanık doktora daha önce aynı suçtan 6 yıl hapis cezası verilmiş

Kalça dolgusu sonrası ölmüştü! Sanık doktorun geçmişi şoke etti
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır

Özgür Özel'in iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan jet yalanlama: İftiradır
Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı

Pantolonundaki şişliği fark edip çevirdiler, içinden çıkanlar olay