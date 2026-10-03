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Kamu görevlilerini ilgilendiren Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte, kamu görevlilerine yılda iki kez, her biri ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesi öngörülüyor. Peki, Memurlara ikramiye kanun teklifini kim, hangi parti verdi? Detaylar...

MEMURLARA İKRAMİYE KANUN TEKLİFİNİ KİM?

Memurlara yılda iki kez ikramiye verilmesini öngören kanun teklifinin ilk imza sahibi Ayhan Barut oldu.

TBMM kayıtlarında yer alan 28. Dönem 5. Yasama Yılı teklifinin esas numarası 2/3876 olarak görülüyor. Teklifin başlığı ise “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” şeklinde kaydedildi. Teklifin özeti, kamuda çalışan memur ve sözleşmeli personele yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi ödenmesini amaçlıyor.

Teklifte ödemelerin her yıl haziran ve aralık aylarında yapılması öngörülüyor. Her bir ikramiyenin tutarı ise ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan net asgari ücret tutarı olarak düzenleniyor.

MEMURLARA İKRAMİYE TEKLİFİNİ HANGİ PARTİ VERDİ?

Teklif, TBMM’nin güncel kayıtlarında YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulmuş görünüyor. Resmi Meclis kaydında Barut, teklifin ilk imza sahibi olarak ve parti bilgisi YENİ PARTİ şeklinde yer alıyor.

Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bulunuyor. TBMM kayıtlarına göre komisyona giriş tarihi 1 Ekim 2026.

TEKLİFTE YER ALAN DÜZENLEME

Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklifte, kanunun 4. maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenmesi düzenleniyor.

Teklif metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenir. Her bir tatil ikramiyesi tutarı ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarındadır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler; damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, haczedilemez ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca prime esas kazanca dahil edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

TEKLİFİN GEREKÇESİNDE NE DENİLDİ?

Teklifin gerekçesinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Gerekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Devlet memurları kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla fedakârca görev yapmakta; ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme, tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Anayasanın 50'nci maddesi kapsamında dinlenme hakkı çalışanların temel hakları arasında yer almakta olup, bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır."

Gerekçenin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Devlet memurlarına yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesi; memurların sosyal refahını artıracak, çalışma motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır.”

TEKLİFİN MECLİS'TEKİ SON DURUMU

TBMM’nin resmi kanun teklifi kaydına göre düzenleme henüz yasalaşmış değil. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki süreci devam ediyor. Resmi kayıtta teklifin son durumu “KOMİSYONDA” olarak belirtiliyor. TTürkiye Büyük Millet Meclisi

Dolayısıyla teklif, Meclis’e sunulmuş ve ilgili komisyona sevk edilmiş durumda bulunuyor. Öngörülen ikramiye uygulamasının yürürlüğe girmesi ise teklifin yasama sürecindeki sonucuna bağlı.