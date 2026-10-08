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WMO raporu El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalini yüzde 100'e yakın gördü

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WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalini neredeyse yüzde 100 olarak açıkladı. Rapora göre ekim-aralık döneminde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyredebilir; bu, kuraklık ve sel riskini artırabilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino hava olayının Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu bildirdi.

WMO tarafından yayımlanan Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi başlıklı raporda, ekim-aralık dönemi için sıcaklık ve yağış tahminlerine yer verildi.

Raporda, "Orta ve doğu tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının, ekim, kasım ve aralık döneminde rekor seviyelere çıkması öngörülüyor. Bu durum, dünya genelinde hava modellerini yönlendirecek, ekonomileri, ekosistemleri ve toplumları etkileyecek olan El Nino hava olayının güçlendiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Sıcaklık artışına neden olan El Nino'nun aralık ayında beklenen zirve noktasına ulaşmadan önce şiddetini artırmaya devam edeceği kaydedilen raporda, bu durumun, dünyanın büyük bölümünde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesine yol açması ve yağış düzenlerini değiştirerek farklı bölgelerde kuraklık ve sel riskini artırmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Raporda, El Nino'nun merkezindeki bölge olan orta ve doğu Ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklık değerlerinin haziranda normalin ortalama 1,6 derece üzerinde olduğuna işaret edilerek, bu değerlerin ağustosta normalin 2,5 derece üzerine çıkarak belirgin bir artış gösterdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve NASA'nın aylık raporlarına göre dünyanın kayıtlara geçen en sıcak ağustos ayını yaşadığına değinilen raporda, "Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı, ağustosta şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek seviyeye ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Ekim-aralık döneminde geniş bölgelerde sıcaklıkların ortalamanın (1993-2009 döneminde) üzerinde seyretme ihtimalinin çok yüksek olduğunun öngörüldüğü raporda, "Bu durum, her bölgede her gün sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağı anlamına gelmiyor ancak aşırı sıcaklık olayları ve sıcaklığa bağlı etkilerin görülme olasılığını artıran güçlü bir mevsimsel sinyale işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun iyice yerleşmiş durumda olduğunu ve hızla güçlendiğini belirtti.

Saulo, "WMO tahminleri, El Nino hava olayının Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu ve en azından 1950'den bu yana görülen en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA
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