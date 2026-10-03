Memurlara ikramiye SON DAKİKA! Memurlara ikramiye verilecek mi, Meclis'ten geçti mi? Memurlara ne kadar, kaç kez ikramiye verilecek?

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Memurlara yılda iki kez net asgari ücret tutarında “tatil ikramiyesi” verilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi, Meclis'ten geçti mi? Memurlara ne kadar, kaç kez ikramiye verilecek? Detaylar...

MEMURLARA İKRAMİYE SON DAKİKA!

TBMM kayıtlarında teklifin başkanlığa geliş tarihi 23 Eylül 2026, esas numarası ise 2/3876 olarak yer alıyor. Teklifin mevcut durumu komisyonda ve 1 Ekim 2026 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmiş durumda.

Düzenlemenin yasalaşması halinde kamuda çalışan memur ve sözleşmeli personele her yıl iki ayrı dönemde tatil ikramiyesi ödenmesi öngörülüyor.

MEMURLARA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Meclis’e sunulan kanun teklifinde, kamu görevlilerine yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenmesi düzenleniyor. Ancak mevcut durumda teklif henüz yasalaşmış değil. TBMM’nin güncel kayıtlarında teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bulunduğu görülüyor.

Teklifte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki 4/A ve 4/B kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında ikramiye verilmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla söz konusu ödeme şu aşamada yürürlükte olan bir memur ödemesi değil; kanun teklifinde yer alan bir düzenleme niteliğinde.

MEMURLARA İKRAMİYE TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Memurlara ikramiye teklifinin Meclis'ten geçtiğine ilişkin mevcut bir sonuç bulunmuyor. TBMM kayıtlarında teklifin son durumu “Komisyonda” olarak yer alıyor.

Teklif, Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Dolayısıyla düzenlemenin yasalaşması için Meclis'teki yasama sürecinin devam etmesi gerekiyor. Teklifin kabul edilmesi halinde öngörülen tatil ikramiyesi uygulamasının yürürlüğe girmesi mümkün olacak.

MEMURLARA İKRAMİYE KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memurlara yönelik tatil ikramiyesi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuş durumda. TBMM kayıtlarına göre teklif 23 Eylül 2026 tarihinde Başkanlığa geldi ve 1 Ekim 2026 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda işlem gördü. Güncel kayıtlarda teklifin sonucu bulunmuyor ve durumunun komisyonda olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle teklifin ne zaman komisyonda görüşüleceğine veya yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin metinde kesinleşmiş bir tarih yer almıyor.

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MEMURLARA NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Kanun teklifinde her bir tatil ikramiyesinin, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan net asgari ücret tutarında olması öngörülüyor. Buna göre ikramiye için sabit bir TL rakamı belirtilmiyor; ödeme tutarı ilgili tarihte uygulanan net asgari ücrete bağlanıyor.

Teklifte ayrıca yapılacak ödemelerin damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaması öngörülüyor. İkramiyelerin haczedilememesi ve sosyal güvenlik primi hesabına dahil edilmemesi de düzenlemede yer alan hükümler arasında bulunuyor.

MEMURLARA KAÇ KEZ İKRAMİYE VERİLECEK?

Teklifte memurlara yılda iki kez tatil ikramiyesi verilmesi öngörülüyor. Ödemelerin her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere iki eşit taksitte yapılması planlanıyor. Her iki ödeme de ödemenin gerçekleştirildiği tarihteki net asgari ücret tutarında olacak.

Buna göre teklif yasalaşırsa kamu çalışanları bir yıl içerisinde toplam iki net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi alma imkanına sahip olacak.

Düzenleme, kadrolu ve sözleşmeli devlet memurlarını kapsayacak şekilde hazırlanırken, uygulamanın yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Mevcut TBMM kayıtlarında teklifin durumu ise komisyonda olarak yer alıyor.