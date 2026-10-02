YENİ Partili Genç, 8 ayda bütçe açığının 1 trilyon 308 milyar TL olduğunu söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine'nin yılın son üç ayında 630,7 milyar TL iç borçlanmaya gitme planını eleştirerek, "8 ayda yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL faiz ödendi. Yani bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Yetmedi, geriye 1,3 trilyon liralık açık kaldı" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, ekim-aralık döneminde toplam 630,7 milyar TL iç borçlanmaya gitme planını bütçe verileriyle değerlendirdi.

2026'nın 8 ayında merkezi yönetim bütçesinin faiz hariç 680 milyar TL fazla vermesine rağmen, yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL'lik faiz gideri nedeniyle bütçe açığının 1 trilyon 308 milyar TL'ye ulaştığını belirten Genç, "Bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Hazine önümüzdeki üç ayda 630,7 milyar TL daha iç borçlanmaya gidecek. Ama mesele yalnızca yeni borçlanma rakamı değil. Asıl tablo bütçede. 2026'nın 8 ayında bütçe faiz hariç 680 milyar TL fazla verdi. Buna rağmen 1 trilyon 308 milyar TL açık oluştu. Neden? Çünkü yalnızca 8 ayda yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL faiz ödendi. Yani bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Yetmedi, geriye 1,3 trilyon liralık açık kaldı" ifadelerini kullandı.

"FAİZE, YATIRIMIN YAKLAŞIK 3 KATI HARCANDI"

Bütçedeki faiz yükünü yatırım harcamalarıyla da karşılaştıran Genç, 8 ayda sermaye giderlerinin yaklaşık 745 milyar TL olduğunu, faiz ödemelerinin 1 trilyon 988 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Aynı dönemde yatırımlar için yapılan 745 milyar TL'lik sermaye giderinin yaklaşık 3 katı faiz ödemesine harcandı" dedi.

BORÇ STOKU 16 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Merkezi yönetim borç stokundaki artışa da dikkati çeken Genç, borç stokunun son bir yılda yaklaşık 3,5 trilyon TL artarak 16 trilyon TL seviyesine yaklaştığını vurguladı. Genç, şunları kaydetti:

"Borcu borçla çeviren bir devletle karşı karşıyayız. Alınan krediler, elde edilen vergiler; yatırıma, istihdama gitmiyor, faize gidiyor. Borcun borçla ödenmesi kadar büyük sıkıntı yoktur. Böyle şirketlerin ayakta kalabilmesi de mümkün değil, böyle ülkelerin de ekonomi yönetiminin ayakta kalabilmesi mümkün değildir."

Kaynak: ANKA