Hopa-Borçka-Artvin yolunda ulaşım 7 Aralık'a kadar tek şeritten sürdürülecek

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi 13-20. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların 30 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Belen Viyadüğü mevkisi 2-4. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çanakkale istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33 ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 28-34. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım 7 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık-Otoyol Bağlantı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde sağ şeritte yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA