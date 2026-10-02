Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın A, B ve C etapları Kırşehir'de yapılacak

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın, A, B ve C kategorilerindeki etap müsabakaları Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası kapsamında A Kategorisi 3. ve final etabı, B Kategorisi 2. ve final etabı ile C Kategorisi 2. etap müsabakaları Kırşehir'de yapılacak. Turnuvaya katılacak sporcular aynı zamanda Neşet Ertaş anısına çeşitli bilardo turnuvalarına da katılacaklar. Bilardo oyuncusu Cemil Pehlivan, şampiyonlar ve turnuvaların şehirde yapılmasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Pehlivan, "Türkiye Şampiyonası'nın Kırşehir'de yapılması bizler için büyük bir avantaj. Hem gençlere örnek olunması hem de sporun sevdirilmesi adına önemli. Ailelerin çocuklarını matematiksel gelişimlerine katkı sağlaması açısından bilardoya yönlendirmelerini isteriz" diye konuştu.

Bilardo Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu ise şehirde oynanan bilarda maçlarında yetişen sporcuların ülke genelinde de derece yaptıklarını aktardı. Aşıroğlu, "Kırşehir, gençleri yetiştiren önemli bir merkez. 1996 yılından bu yana bilardo sporuyla ilgileniyorum. Kırşehir'in genç sporcuların yetiştirilmesi açısından önemli bir konuma sahip. Kırşehir'de oynanan bilardo, Türkiye'de ilk 10 içerisinde gençleri yetiştiriyor ve Türkiye şampiyonalarına sporcu gönderiyoruz. Kırşehir temsili çok önemli. Bilardo herkesin oynayabileceği bir spor dalı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Neşet Ertaş anısına düzenlenecek turnuvalarla birlikte Türkiye Şampiyonası da Kırşehir'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı