Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi'nde sahne aldı

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi'nde sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Kilis Valiliğince 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen konserde sahne aldı. Konserde Ezgi Yerlikaya, Gizem Samsa ve Sait Döşkaya türküler seslendirdi; Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek sanatçılara çiçek takdim etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Kilis'te düzenlenen konserde sahne aldı.
Kilis Valiliği tarafından 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere sanatseverler katıldı.
Konserde koro sanatçıları Ezgi Yerlikaya, Gizem Samsa ve Sait Döşkaya, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Sanatçılar, seslendirdikleri türkülerle dinleyicilere Türk halk müziğinin zengin ezgi dünyasından örnekler sundu.
Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.