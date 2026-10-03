Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

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Kamu çalışanlarına her yıl haziran ve aralık aylarında net asgari ücret tutarında "tatil ikramiyesi" verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde memurlar yılda iki kez çift asgari ücret tutarında ikramiye alma imkanına kavuşacak.

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında kamu çalışanlarının sosyal refahını artırmayı hedefleyen yeni bir kanun teklifi Meclis gündemine geldi. Düzenleme, kadrolu ve sözleşmeli tüm devlet memurlarını kapsıyor.

YILDA İKİ KEZ HAZİRAN VE ARALIK AYLARINDA ÖDENECEK

Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif, YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin öne çıkan detayları şu şekilde:

Ödeme takvimi: İkramiye ödemeleri her yılın haziran ve aralık aylarında olmak üzere iki eşit taksitte yapılacak.

Ödeme tutarı: Her bir ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihte uygulanan güncel net asgari ücret kadar olacak. Memurlar bir yılda toplam iki net asgari ücret tutarında ek gelir elde etmiş olacak.

VERGİ VE KESİNTİ YAPILMAYACAK, HACZEDİLEMEYECEK

Teklifte, kamu çalışanlarının alacağı tatil ikramiyelerinin korunmasına yönelik özel maddeler de yer aldı:

Ödemeler, damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacak.

İkramiyeler haczedilemeyecek ve sosyal güvenlik primi hesabına dahil edilmeyecek.

TEKLİF PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Kanun teklifinin gerekçesinde, artan yaşam maliyetleri nedeniyle memurların tatil ve sosyal hayata katılım imkanlarının sınırlandığı, bu ödemelerin çalışma motivasyonunu ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracağı vurgulandı. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com