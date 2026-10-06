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Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık 2026'ya ertelendi, Kayseri emlakçıları bilgilendirecek

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Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık 2026'ya ertelendi, Kayseri emlakçıları bilgilendirecek
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Aralık 2026'ya ertelendiğini söyledi. Atasoy, eksiklerin iyileştirilmesi için erteleme yapıldığını ve meslektaşlarının vatandaşları bilgilendireceğini belirtti.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, emlak satışlarında 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Aralık tarihine ertelendiğini söyleyerek, "Sistemdeki eksiklerin iyileştirilmesi için erteleme yapıldı" dedi.

Sistemin hem alıcının hem de satıcının hakkını koruyacağını söyleyen Selim Atasoy, "1 Aralık 2026 tarihinde hayata geçecek olan Güvenli Ödeme Sistemi, Tapu Takas hem alıcının hem satıcının haklarını koruyacak olan bir sistemdir. Burada tapuyu ve parayı aynı anda koruma altına alan bir sistem uygulamaya geçecek. Burada alıcı parasını tapu takas vasıtasıyla güvenli bir şekilde hesabında bloke edecek. Bu hesapta duran blokeli para tapu devri gerçekleşene kadar orada güvenli altında tutulmuş olacak. ve bu tapu devri yapıldıktan sonra da buradaki güvenli ödemedeki sistemdeki para satıcının hesabına aktarılmış olacak. Bu sayede de işlem tamamlanmış olacak. Buradaki asıl maksat tapu sahibi tapusunu verdikten sonra paramı alamadım diyemeyecek. Alıcı da paramı ödedim tapumu alamadım diyemeyecek. Bu sorun da böyle çözülmüş olacak. Meslektaşlarımız ise bu süreci anlatma konusunda, tarafları bilgilendirme konusunda ve işlemlerin sonuçlanması konusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecekler. Vatandaşlarımıza bu konuda meslektaşlarımız da tecrübelerinden ve profesyonel olarak yardımcı olmaya devam etsinler" dedi.

Atasoy, sistemdeki eksiklerin giderilmesi için tarihin ertelendiğini söyleyerek, "Sistemde bakanlık tarafından görülen bazı eksikler vardı anladığımız kadarıyla. Herhalde ondan tam anlamıyla daha iyileştirilmesi için böyle bir gecikme durumu söz konusu oldu. Bizlerin de talepleri oldu tabii bu konuda. Bunların birincisi tapu harç değerlerinin yüksek olması, ikincisi de bir sefere mahsus değer artış vergisinden muafiyetini talep ettik biz. Bunlar olduğu zaman asıl bu sistem, bu uygulama tam anlamıyla sonuç alır diye düşünüyoruz. Bunu biz Ticaret Bakanlığımıza ve Maliye Bakanlığımıza tekraren dile getirdik. İnşallah bunlar da sonuçlanırsa sistem tam amacına ulaşmış olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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