Haberler

Eskişehir'de kuryeye 5 yerinden bıçaklama davasında duruşma 1 Aralık'a ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kuryeye 5 yerinden bıçaklama davasında duruşma 1 Aralık'a ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 17 Mayıs 2025'te bir kuryenin 5 yerinden bıçaklanmasına ilişkin davanın duruşması 1 Aralık'a ertelendi. Duruşmada tanıklar dinlendi; esnaf tanık kuryenin bıçak istediğini, taksi şoförü ise olayı hatırlamadığını söyledi.

Eskişehir'de sipariş götürdüğü esnada çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklanan kuryenin ağır yaralanmasına ilişkin açılan davanın duruşmasında tanıklar dinlendi.

Olay, 17 Mayıs 2025'te Hayriye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 26 AIG 117 plakalı motosikletiyle seyreden kurye Mehmet Ergin A., yaya olarak yürüyen Batuhan T.'nin omzuna direksiyon ile çarptı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Batuhan T., Mehmet Ergin A.'ya tekme ve yumruk atarak motosikletine zarar verdi. Aracından inen Mehmet Ergin A.'nın karşılık vermesi üzerine Batuhan T., cebinden çıkardığı bıçakla kuryeyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, şüpheli hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Sanıktan "alkollüydüm" savunması

Önceki celsede savunma yapan sanık Batuhan T., olay günü alkollü olduğunu iddia etmiş, olayın kuryenin kendisine çarpması sebebiyle yaşandığını belirtmişti.

"Kurye olan arkadaş benden bıçak sopa bir şey istedi"

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık beyanları dinlendi. Olayın iş yerinin önünde gerçekleştiğini belirten esnaf tanık, "Olay benim dükkanımın önünde oldu. Kurye olan arkadaş benden bıçak, sopa gibi bir şey istedi. Ben veremeyeceğimi söyledim. Dışarı çıktı, taraflar arasında tartışma devam etti. Arbede sırasında sokaktan geçen bir kişi kuryeyi kavgayı ayırmak için tuttu. O esnada diğer şahıs Batuhan T. olay yerinden uzaklaştı. Uzaklaşırken kuryenin motorunu tekmeledi. Kavga esnasında elindeki kask kırıktı. Olay yerinden ayrılırken alnında kavgaya ait yaralar vardı" ifadelerini kullandı.

"Hengame vardı, karışmak istemedim"

Duruşmada dinlenen bir diğer tanık ticari taksi şoförü ise olay anında aracında yolcu olduğunu belirterek, "Olay günü aracımda yolcu vardı, o zaman ticari taksi şoförlüğü yapıyordum. Bir hengame vardı, o yüzden karışmak istemedim. Bir kişide bıçak vardı ama kimdeydi hatırlamıyorum. Olayın üstünden 1.5 yıl geçti, hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Hamid'in babası denen kişi canlı yayına katıldı! DNA testi verecek mi?
Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

Kuyumcukent'i ayağa kaldıran dev vurgun! Rakam 420 milyon lira
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar
Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Eskişehir'de hırsızlar çaldıkları motosikleti zaten tamire gideceği dükkana getirdi! Takip uygulaması ele verdi

Çaldıkları motoru tamire getirdiler! Tamirci sahibini tanıyordu
TİP'li Ahmet Şık'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış

TİP'li Ahmet Şık'ın meyhane ortağı uyuşturucudan tutuklandı
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."