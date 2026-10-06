Eskişehir'de kuryeye 5 yerinden bıçaklama davasında duruşma 1 Aralık'a ertelendi

Eskişehir'de sipariş götürdüğü esnada çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklanan kuryenin ağır yaralanmasına ilişkin açılan davanın duruşmasında tanıklar dinlendi.

Olay, 17 Mayıs 2025'te Hayriye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 26 AIG 117 plakalı motosikletiyle seyreden kurye Mehmet Ergin A., yaya olarak yürüyen Batuhan T.'nin omzuna direksiyon ile çarptı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Batuhan T., Mehmet Ergin A.'ya tekme ve yumruk atarak motosikletine zarar verdi. Aracından inen Mehmet Ergin A.'nın karşılık vermesi üzerine Batuhan T., cebinden çıkardığı bıçakla kuryeyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, şüpheli hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Sanıktan "alkollüydüm" savunması

Önceki celsede savunma yapan sanık Batuhan T., olay günü alkollü olduğunu iddia etmiş, olayın kuryenin kendisine çarpması sebebiyle yaşandığını belirtmişti.

"Kurye olan arkadaş benden bıçak sopa bir şey istedi"

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık beyanları dinlendi. Olayın iş yerinin önünde gerçekleştiğini belirten esnaf tanık, "Olay benim dükkanımın önünde oldu. Kurye olan arkadaş benden bıçak, sopa gibi bir şey istedi. Ben veremeyeceğimi söyledim. Dışarı çıktı, taraflar arasında tartışma devam etti. Arbede sırasında sokaktan geçen bir kişi kuryeyi kavgayı ayırmak için tuttu. O esnada diğer şahıs Batuhan T. olay yerinden uzaklaştı. Uzaklaşırken kuryenin motorunu tekmeledi. Kavga esnasında elindeki kask kırıktı. Olay yerinden ayrılırken alnında kavgaya ait yaralar vardı" ifadelerini kullandı.

"Hengame vardı, karışmak istemedim"

Duruşmada dinlenen bir diğer tanık ticari taksi şoförü ise olay anında aracında yolcu olduğunu belirterek, "Olay günü aracımda yolcu vardı, o zaman ticari taksi şoförlüğü yapıyordum. Bir hengame vardı, o yüzden karışmak istemedim. Bir kişide bıçak vardı ama kimdeydi hatırlamıyorum. Olayın üstünden 1.5 yıl geçti, hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı