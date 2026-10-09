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Fort Hood'da 13 kişiyi öldüren saldırganın infazı 3 Aralık'ta canlı yayınlanacak

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ABD ordusu, 2009'da Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldüren saldırganın 3 Aralık'taki infazını canlı yayınlayacak. Bakan Pete Hegseth infazın halka açık olacağını doğruladı; ABD'de 90 yıl sonra ilk halka açık idam olacak.

ABD ordusu, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren saldırgan psikiyatrist Nidal Hasan'ın idam mangası tarafından 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek infazını canlı yayınlayacak. Böylece ABD'de 90 yıl sonra ilk kez halka açık idam gerçekleştirilecek.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Human Events Daily programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Hegseth, 2009'da Texas eyaletindeki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi silahla ateş açarak öldürdükten sonra idam cezasına çarptırılan 56 yaşındaki Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek gerçekleştirileceği infazını "halkın izleyebileceğini" ifade etti. Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini, kamuya açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların şunu anlaması gerekiyor. Bu tür şeylerin ciddi sonuçları var" diye konuştu.

Hegseth, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, idamın canlı yayınlanacağını doğruladı.

Dün Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Nidal Hasan'ın idam mangası tarafından gerçekleştirilecek infazına ilişkin, "Canlı yayınlanacak. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

90 yıl sonra ilk kez halka açık idam olacak

ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 2009'da Fort Hood askeri üssünde silahsız 13 askeri vurarak öldürdüğünü itiraf etmiş, idam cezasına çarptırılmıştı. Bu, ABD ordusu tarafından 65 yıldan fazla bir süredir gerçekleştirilecek ilk idam ve 1945'te sona eren II. Dünya Savaşı'ndan bu yana kurşuna dizilerek gerçekleştirilen ilk idam olacak.

Ülkedeki son halka açık idam cezası ise 90 yıl önce 14 Ağustos 1936'da Kentucky'de gerçekleştirilmişti.

Bu yıl 30 idam

Yıl başından bu yana ABD'de 30 kişi idam edildi. 2025 yılında ise ABD'de idam edilen kişi sayısı 47'ye ulaşarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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