Heyelanın vurduğu Ünye-Akkuş-Niksar yolunun aralık sonunda açılması hedefleniyor

Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan Ünye-Akkuş-Niksar yolunda, 26 Şubat 2026'da meydana gelen heyelanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli projenin tamamlanmasıyla yolun aralık ayı sonunda yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ünye-Akkuş-Niksar yolunun 5. kilometresindeki Kale mevkisinde meydana gelen heyelanın yol açtığı tahribatın giderilmesi için bölgede onarım ve yeniden yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları, AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer ve beraberindeki heyet yerinde inceledi. Proje kapsamında zemin güçlendirme ve mühendislik çalışmaları yürütülürken, yaklaşık bin fore kazık uygulanması ve 300 bin metreküp hafriyatın kaldırılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla güzergahın güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması amaçlanıyor.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, heyelanın ardından devletin hızla harekete geçtiğini belirterek, yolun yeniden hizmete açılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi. Heyelanın büyük bir tahribata yol açtığını ifade eden Alparslan, "26 Şubat 2026 tarihinde felaket niteliğinde bir heyelan meydana geldi. Devletimiz hızlı bir şekilde harekete geçerek projelendirme ve çalışma sürecini başlattı. Devletimiz burada gücünü gösterdi. İşe başlama itibarıyla yaklaşık 3,5 ay gibi kısa bir sürede bu büyük çalışmayı tamamlayıp yolu inşallah yeniden halkımızın kullanımına açacağız" dedi.

Özer: "Aralık ayı sonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer de heyelanın bölgede ciddi deformasyona neden olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının süreci titizlikle yürüttüğünü dile getirdi. Zemin etütleri ve proje hazırlıklarının ardından çalışmalara hız verildiğini kaydeden Özer, "Şubat ayı içerisinde meydana gelen heyelan gerçekten çok ciddi bir deformasyona yol açtı. Zemin etütlerinin yapılması, projenin hazırlanması ve yolun hızlı bir şekilde yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız azami derecede büyük özen gösterdi. Biraz önce müteahhidimizle de görüştük. İnşallah aralık ayı sonu itibarıyla bu yolu artık vatandaşlarımızın hizmetine almış olacağız. Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli bir yol" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı