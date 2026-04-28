Takvimlerin Mayıs ayına yaklaşmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Anneler Günü tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Toplumun en özel günlerinden biri olarak kabul edilen bu anlamlı gün, annelere duyulan sevgi, saygı ve minnetin en güçlü şekilde ifade edildiği özel bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. 2026 yılı Anneler Günü tarihi de netleşti ve milyonlarca kişi planlarını bu tarihe göre şekillendirmeye başladı. Peki, Anneler günü ne zaman 2026? Anneler Günü hangi gün, ayın kaçında? Detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelen bu özel tarih, annelere olan sevgi ve bağlılığın en yoğun şekilde hissedildiği günlerden biri olarak öne çıkıyor.

Her yıl aynı mantıkla belirlenen Anneler Günü tarihi, Gregoryen takvime göre sabit bir gün yerine haftanın belirli bir gününe göre planlanıyor. Bu nedenle 2026 yılında da tarih değişmiyor; sadece o yılın takvimine göre yeniden konumlanıyor.

Anneler Günü, yalnızca bir kutlama günü olmanın ötesinde; aile bağlarının güçlendiği, duygusal paylaşımların arttığı ve annelerin emeklerinin hatırlandığı özel bir gün olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2026 yılında 10 Mayıs tarihinin Pazar gününe denk gelmesi, ailelerin bir araya gelmesini daha da kolaylaştıracak.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN AYIN KAÇINDA?

Vatandaşların sıkça sorduğu “Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanıyor?” sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Anneler Günü sabit bir takvim gününe bağlı değildir. Örneğin her yıl 10 Mayıs ya da 15 Mayıs gibi sabit bir gün seçilmez. Bunun yerine her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü esas alınır.