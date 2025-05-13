Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı

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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü'nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay, eşine karşı eziyet suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Cihan Ay'ın Arzu Ay’a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı belirlendi.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay'ın (20) eşi Cihan Ay (28), 'Eşe karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

Olay, 'Anneler Günü' olan 11 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Arzu Ay, evinde yaşamına son verdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay ve kayınvalidesi Kıymet Ay jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay'ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay'ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheliden Cihan Ay 'Eşe karşı eziyet' suçundan tutuklandı, Kıymet Ay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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