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AK Parti Kütahya Gençlik Kolları, Anneler Günü'nü Kutladı

AK Parti Kütahya Gençlik Kolları, Anneler Günü'nü Kutladı
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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek katılan bayanlara çiçek takdim etti. Başkan Ali Göktekin, annelerin yüzündeki tebessümün önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Anneler Günü dolayısıyla İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlik Kolları, toplantıya katılan bayanlara çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler başkanlığında dün düzenlenen toplantıya sürpriz bir ziyaret yapan gençlik kolları üyeleri, sıcak ve anlamlı anların yaşanmasına vesile oldu. Ziyarette, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, çiçeği bizzat İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'e takdim etti.

Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı başta olmak üzere toplantıya katılan tüm kadınlara da çiçekler ulaştırıldı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, annelerin yüzündeki tebessüm güne damgasını vurdu.

Başkan Ali Göktekin, "Gülümseyen her anne, dualarımızın karşılığıdır. Annelerimizin yüzünde bir tebessüm bırakabildiysek, ne mutlu bize. Çünkü biz; sevgiyi, saygıyı, vefayı esas alan bir gençliğiz. Dualarını aldık, yüreklere dokunduk. Durmak yok, gönüllere dokunmaya devam" ifadelerini kullandı.

Faaliyet, AK Parti Kütahya Gençlik Kolları'nın toplumun her kesimine yönelik duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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