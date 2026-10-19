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Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

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Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
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Son olarak Galatasaray forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile yatakta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantin'de kutlanan Anneler Günü için romantik bir mesaj yazan yıldız futbolcunun paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar ise mesajdan yola çıkarak Suárez'in hamile olabileceğini öne sürdü.

  • Herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile yatakta çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
  • Icardi, fotoğrafa İspanyolca yazdığı notta Suárez'in Anneler Günü'nü kutlayarak onu sevdiğini belirtti.
  • Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımdan yola çıkarak Suárez'in hamile olabileceğini öne sürdü, ancak Icardi ve Suárez'den iddiayı doğrulayan açıklama gelmedi.

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, özel hayatıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, sevgilisi China Suárez ile yatakta çekilen samimi bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak Arjantin'de kutlanan Anneler Günü'nü kutladı.

SEVGİLİSİNE YATAKTAN FOTOĞRAFLA SESLENDİ

Icardi, sevgilisiyle birlikte olduğu fotoğrafın üzerine İspanyolca, "Bu kadar güzel, iyi kalpli ve sevgi dolu bir annenin Anneler Günü kutlu olsun. Seni seviyorum" notunu düştü. Sevgilisini de etiketleyen Arjantinli futbolcunun romantik paylaşımı dikkat çekti.

HAMİLELİK YORUMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Icardi'nin Anneler Günü mesajı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlandı. Bazı kullanıcılar, yıldız futbolcunun paylaşımından yola çıkarak China Suárez'in hamile olabileceğini öne sürdü.

Ancak Icardi ve Suárez'den hamilelik iddialarını doğrulayan herhangi bir açıklama gelmedi. Üstelik Suárez'in önceki ilişkilerinden çocukları bulunması nedeniyle paylaşımın yalnızca Anneler Günü kutlaması olduğu da değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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