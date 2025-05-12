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Kıskançlığın böylesi! Wanda Nara'nın paylaştığı çiçeğin sırrı ortaya çıktı

Kıskançlığın böylesi! Wanda Nara'nın paylaştığı çiçeğin sırrı ortaya çıktı
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadan paylaştığı çiçeğin sırrı ortaya çıktı. Galatasaray, Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez'e Anneler Günü çiçeği gönderdi. Icardi'nin boşandığı Wanda Nara, kıskançlık krizine girip, geçmiş yıllarda Galatasaray'ın gönderdiği "Anneler Günü" çiçeğini yeniymiş gibi paylaştı.

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Galatasaray'ın kendisine geçmiş yıllarda gönderdiği çiçeği yeniymiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.

ESKİ ÇİÇEĞİ YENİ DİYE PAYLAŞTI

Wanda Nara'nın bunu; Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'e çiçek göndermesi üzerine kıskaçlıktan yaptığı anlaşıldı.

İşte Wanda'nın paylaşımı;

Kıskançlığın böylesi! Wanda Nara'nın paylaştığı çiçeğin sırrı ortaya çıktı

Galatasaray, China Suarez'e çiçekle birlikte şu ifadelerin yer aldığı bir de yazı gönderdi: Ailemizin bir parçası olduğunuz için tarif edilemeyecek kadar mutluyuz. Sizin gibi harika bir kadının ailemizin parçası olmasından dolayı çok mutluyuz. Başarılarımızda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Size, dünyanın en harika annelerinden biri olduğunuzu söylemek ve Anneler Günü'nü kutlamak için bu çiçekleri gönderiyoruz. Sizinle birlikte olmak ve ailenizin bir parçası olmak çok güzel. Yanımızda olduğunuz için çok heyecanlıyız ve sizinle birlikte zaferleri kutlamayı dört gözle bekliyoruz.

China Suarez'in paylaşımları;

Kıskançlığın böylesi! Wanda Nara'nın paylaştığı çiçeğin sırrı ortaya çıktı

Kıskançlığın böylesi! Wanda Nara'nın paylaştığı çiçeğin sırrı ortaya çıktı

WANDA VE ICARDI BOŞANDI

Wanda Nara ile Mauro Icardi, 21 Mart'ta Milano'da görülen davayla resmen boşanmıştı. Mauro Icardi, boşanmasının üzerinden 48 gün geçtikten sonra, oyuncu China Suárez ile Miami tatilinde yüzük takarak, nişanlanmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Belliydi bir bit yeniği olduğu...

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