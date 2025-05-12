Kaymakam Kaya'dan şehitlerin annelerine anlamlı ziyaret

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini unutmadı.

Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin emanetlerine sahip çıkan Kaymakam Kaya, 13 Mayıs 1998 tarihinde şehit olan Ulaştırma Er Emrah Akkuş'un annesi Nebahat Akkuş ve 1 Şubat 1992 tarihinde şehit olan Piyade Çavuş Aydın Berber'in annesi Nazikar Berber'i evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarette şehit anneleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Kaya, Anneler Günü'nü kutlayarak kendilerine minnet ve şükran duygularını iletti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, şehit aileleri gösterilen vefadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada, "Bu toprakları bize vatan yapan kahraman şehitlerimizin aileleri baş tacımızdır. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak en kutsal görevimizdir"ifadelerini kullandı. Ziyaretler, hem Anneler Günü'ne anlam kattı hem de şehit ailelerinin her zaman hatırlandığını bir kez daha gösterdi. - ZONGULDAK