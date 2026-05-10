Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı: Anneler toplumun en kıymetli değeridir

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekti. Hayatın her anında evlatlarının yanında olan annelerin büyük fedakarlıklarla nesiller yetiştirdiğini ifade eden Canpolat, annelerin sevgisi, duası ve özverisinin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

“ANNELER FEDAKARLIĞIN VE MERHAMETİN EN GÜZEL TEMSİLCİSİDİR”

Başkan Mehmet Canpolat mesajında, annelerin sadece aile yapısında değil toplumun geleceğinin şekillenmesinde de çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Bir çocuğun ilk eğitimini ailesinden aldığını, ilk öğretmeninin ise anne olduğunu belirten Canpolat, ahlaklı, vicdan sahibi ve erdemli bireylerin yetişmesinde annelerin büyük emeği bulunduğunu söyledi.

Canpolat, annelerin karşılıksız sevgisi ve sabrının toplumun en güçlü değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Onların sevgisi, duası ve özverisi güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Annelerin hayat boyu saygı ve sevgiyle anılması gerektiğini belirten Başkan Canpolat, annelere verilen değerin yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

“ANNELERİMİZE LAYIK OLMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ”

Mesajında Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Canpolat, annelerin toplumdaki yerinin ve değerinin çok özel olduğunu ifade etti. Hayat boyunca annelerin emeğine layık olmaya çalışmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu kaydeden Canpolat, annelerin her zaman sevgi ve hürmetle anılması gerektiğini söyledi.

Başkan Mehmet Canpolat, mesajının sonunda başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Haber: Mehmet Güngördü