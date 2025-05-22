Anneler Günü'de Yaşamına Son Veren Gencin Kayınvalidesi Tutuklandı

Anneler Günü'de Yaşamına Son Veren Gencin Kayınvalidesi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü'nde yaşamına son veren 20 yaşındaki Arzu Ay'ın kayınvalidesi Kıymet Ay, geline eziyet suçlamasıyla tutuklandı.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay'ın (20) kayınvalidesi Kıymet Ay, olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda sevk edildiği mahkemede 'Geline karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

Olay, 'Anneler Günü' olan 11 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Arzu Ay, evinde yaşamına son verdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay (28) ve kayınvalidesi Kıymet Ay, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay'ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay'ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheliden Cihan Ay 'Eşe karşı eziyet' suçundan 13 Mayıs'ta tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet Ay hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni deliller ve alınan ifadeler neticesinde bugün tekrar gözaltı kararı verildi.

KAYINVALİDE DE TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Kıymet Ay, Ağır Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kıymet Ay, 'Geline karşı eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderdi. Öte yandan, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK! Bildiride PKK'ya verilen mesaj çok net
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar

3. Lig'e yükselen ekipte kriz! Ligden çekilip kulübü satışa çıkardılar
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.