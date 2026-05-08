Anneler günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak, kaç gün kaldı?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan ve annelere duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığın sembolleştiği özel bir gündür. Aile bağlarını güçlendiren bu anlamlı tarih yaklaşırken, “ Anneler Günü ne zaman?”, “ Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?” ve “ Anneler Günü bu pazar mı?” gibi sorular yeniden gündeme gelir.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, BU PAZAR MI?

Anneler Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. Bu özel gün, annelere duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığın sembolik olarak ifade edildiği önemli bir tarihtir. 2026 yılı için Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs 2026 Pazar günü kutlanacaktır. Bu tarih, uluslararası geleneklerle uyumlu olarak Mayıs ayının ikinci pazarına denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılı itibarıyla Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geldiğinden, 8 Mayıs 2026 tarihi baz alındığında Anneler Günü’ne 2 gün kalmıştır.

ANNELER GÜNÜ NEDEN MAYIS'IN İKİNCİ HAFTASI KUTLANIR?

Anneler Günü’nün Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmasının kökeni, modern Anneler Günü’nün ortaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanmaktadır.

Bu özel gün, 1900’lü yılların başında Anna Jarvis tarafından annelere duyulan sevgi ve saygıyı resmî bir güne dönüştürme fikriyle başlatılmıştır. Jarvis’in yoğun çabaları sonucunda bu gün, 1914 yılında ABD’de resmî olarak kabul edilmiştir. ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından yapılan ilan ile Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak resmileşmiştir.