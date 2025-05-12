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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinlikleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler Günü Etkinlikleri
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 65 yaş üstü anneler için anlamlı bir piknik etkinliği düzenledi. Anneler, Kamor Millet Bahçesi'nde yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek keyifli anlar yaşarken, çeşitli hediyelerle de kutlandılar.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı ve özel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığının organize ettiği özel piknik etkinliği, 65 yaş üstü anneleri Kamor Millet Bahçesi'nde bir araya getirdi.

Evlerinden özel servislerle alınan anneler, yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekerek keyifli anlar yaşadı.

Annelere etkinlik sonunda çiçek ve hediyeler akdim edildi.

Etkinliğe katılan anneler, bu tür organizasyonlardan dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Anneler Günü coşkusunu şehre yayan bir diğer anlamlı etkinlik ise Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Şehrin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda annelere karanfiller dağıtılarak, bu özel günleri kutlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, annelere fesleğen fidanları hediye etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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