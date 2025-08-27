Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü'nün ne zaman olduğunu merak edenler giderek artıyor. Sevdiklerinize anlamlı bir sürpriz yapmak istiyorsanız, bu özel günü kaçırmamak için tarihleri yakından takip etmekte fayda var. Anneler Günü, her yıl kalplerde ayrı bir heyecan ve sevgiyle bekleniyor. Anneler Günü ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, sevginin, şükranın ve minnettarlığın en anlamlı şekilde ifade edildiği özel günlerden biridir. Bu yıl Anneler Günü, 10 Mayıs tarihinde kutlanacak. Annelerimiz, hayatımızdaki en değerli varlıklardır ve onlara olan sevgimizi göstermek için bu günü kaçırmamak büyük önem taşır. 10 Mayıs, annelerin emeğini, fedakarlığını ve sevgisini hatırlamak için harika bir fırsat sunuyor. Sevdiklerinizle birlikte anlamlı anılar biriktirmek ve onlara ne kadar değer verdiğinizi göstermek için bu özel günü takviminize mutlaka ekleyin.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Sevdiklerinize olan sevgi ve minnetinizi ifade etmek için en özel günlerden biri olan bu tarihi kaçırmamanızı öneririz. Annelerimizin kıymetini göstermek için 10 Mayıs Pazar'ı mutlaka takviminize not edin!

ANNELER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Anneler Günü, sevgi ve saygının en güzel şekilde ifade edildiği özel bir gündür; ancak resmi tatil kapsamında değildir. Bu anlamlı gün, genellikle iş ve okul günleri içinde kutlanır. Annelerinize olan sevginizi göstermek için özel hazırlıklar yapabilir, onlara unutulmaz anlar yaşatabilirsiniz. Resmi tatil olmasa da, Anneler Günü kalplerde ve evlerde her zaman ayrı bir yere sahiptir.

ANNELER GÜNÜNDE ALINBİLECEK 10 HEDİYE ÖNERİSİ