Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama

Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama
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Ordu'da Anneler Günü'nde 20 yaşında 1 çocuk annesi Arzu Ay'ın evinin önündeki ağaca asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili şüpheli ölüm olayında yeni gelişme yaşandı. Genç kadının eşinin ardından kayınvalidesi de "Geline karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez ile Aşıklı Mahallesi arasındaki mevkide 11 Mayıs Anneler Günü saat 18.00 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Arzu Ay'ın (20) evinin önündeki ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde yapılan incelemelerin ardından Arzu Ay'ın eşi Cihan A. ve kayınvalidesi Kıymet A., Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞİNDEN SONRA KAYINVALİDESİ DE TUTUKLANDI

Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Cihan A., eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı ve eziyet ettiği tespit edilerek "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A. hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşmesi ve alınan yeni ifadeler neticesinde tekrar gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Kıymet A., Ağır Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, Kıymet A.'yı "geline karşı eziyet" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Böylece Arzu Ay'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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