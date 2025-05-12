Aydın'da Anneler Günü'ne Özel Futbol Maçı

Aydın'da faaliyet gösteren öze bir spor kulübü tarafından annelere yönelik futbol maçı tertip edildi. Kulübün kız futbol takımında oynayan kızların annelerinin top koşturduğu etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, her maçta annelerinin desteğini gören kızlar bu defa annelerini destekledi.

Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda gerçekleştirilen maça anneler de kızlar da yoğun ilgi gösterdi. Anneler günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen maçlarda pek çok anne ilk defa yeşil sahaya çıkıp top koşturdu. Saha kenarında annelerini destekleyen kızlar ise oldukça centilmen geçen maçta annelerine taktik vermeye çalıştı. Hem eğlenceli hem duygusal anlara sahne olan karşılaşmada her iki takımın seyircileri "Anne" diye tezahürat yaptı. - AYDIN