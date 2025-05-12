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Yeşilay Eskişehir Anneler Günü Etkinliği Düzenledi

Yeşilay Eskişehir Anneler Günü Etkinliği Düzenledi
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Yeşilay Eskişehir Şubesi, Anneler Günü'nde Dede Korkut Parkı'nda stant çalışması yaparak annelere hediyeler verdi ve organizasyon hakkında bilgi sundu. Ayrıca çocuklar için yüz boyama etkinliği ve tekvando gösterisi de gerçekleştirildi.

Yeşilay Eskişehir Şubesi, Anneler Günü kapsamında Dede Korkut Parkı'nda stant çalışması gerçekleştirdi.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, etkinlikte stant alanını ziyaret eden annelere çeşitli hediyeler takdim edildiği ve parkta bulunan ailelerle birebir görüşmeler yapılarak Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı programda, Yeşilay Eskişehir Spor Kulübü sporcularının, tekvando gösterisi sunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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