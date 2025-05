Ebru Polat Kars'ta Anneler Günü'nde Genç Kıza Sürpriz Doğum Günü Kutladı

KARS'ta Anneler Günü nedeniyle kadınlar matinesinde sahne alan sanatçı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Polat, konsere gelen üniversite öğrencisi Cemre Yılmaz'ın 19'uncu doğum gününü sahnede kutladı.

Kars'ta bir salonda sahne alan Ebru Polat, konserine 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' şarkısıyla başladı. Şarkının ardından Kafkas Üniversitesi öğrencisi Cemre Yılmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 19 yaşına giren Yılmaz'ın arkadaşlarının hazırladığı pastayı Ebru Polat kesti. Pastanın üstündeki mumu üflerken Yılmaz'dan dilek tutmasını isteyen Polat, "Birlikte dilek dileyelim, evlenelim" dedi. Yılmaz'dan yaş olarak iki kat büyük olduğunu söyleyen Polat, "Benim kızım olacak yaştasın. Gel benim kızım ol sen" ifadesini kullandı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ebru Polat'a hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Polat, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, sevenleri o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Anneler Günü'nde kadınlar matinesinde sahne almasının mutluluk olduğunu kaydeden Ebru Polat, "Bu özel bir konser. Çok mutluyum bu konuda. Anneler Günü'nü bir gün değil her gün kutlamalıyız. Ben hatta geçen gün bunun konusunu yaptım, annemle de konuştuk, kardeşlerimle de. Sevgi her gün için. Özel günleri kutlamayı çok sevmiyorum ben. Çünkü her gün annenizin kıymetini bilirseniz, her gün annenizle ilgilenirseniz veya hayatınızdaki özel insanlarla her gün ilgilenirseniz zaten her gününüz özel olur ve bir güne endekslemiş olmazsınız. Dolayısıyla benim için özel günlerin çok fazla bir önemi yok. Çünkü ben insanın sevdiğine her gün değer vermesini ve her günü özel kılmasından yanayım" dedi.

Genç kadınlara ve geleceğin annelerine de tavsiyelerde bulunan Polat, "Ben her zaman hanımefendilere, hemcinslerime diyorum ki önce eğitim. Bakın her şeyden önce eğitiminizi alalım, altın bileziğiniz kolunuzda olsun ondan sonra evlilik yoluna girin. Ondan sonra çocuk yapın. Çünkü ekonomik özgürlüğünüz her daim olsun. Kendi atına binen hiç kimseyi, hiç kimse o attan indiremez. O yüzden her zaman kendi atınız olsun. Ekonomik anlamda hiç kimseye müdahale etmeyin. Ayaklarınız üzerinde sağlam durursanız hiçbir problem yaşamazsınız. Ondan sonra anne olmaya karar verin ve çocuklarınıza da güzel bir hayat sunmuş olursunuz böylelikle. Geleceğin annelerine tavsiyem bu benim" diye konuştu.

'HAYAT HIZLI AKIYOR, YETİŞEMİYORUM'

Kendisinin evlilik hayali olmadığını anlatan Polat şunları söyledi:

"Vallahi evlilik hayalim yok benim. Olsa güzel olurdu tabii ki ama anlamadım şu sıralar, son zamanlarda sizde de oluyordur belki. Hayat biraz fazla mı hızlı akıyor? Yetişemiyorum. Bu yıl nasıl geçti anlamadım. Yani sanki her yıl biraz daha hızlanmaya başladı ve ben bu yıl aşka meşke vakit ayıracak vaktim bile olmadı. Dertlerle uğraşmaktan, sıkıntılarla uğraşmaktan, ülkemizdeki işte problemlere kafa yormaktan, ona yardım etmekten buna koşturmaktan falan derken bir baktım yaz gelmiş bile. Mayısın ortasına geldik. Hiçbir şey anlamadım. Daha dün sanki yeni yılı kutlamıştık. Dolayısıyla aşk hayatını da bu yıl da es geçtim ben. Aşk olmayınca da evlilik de yok. Dolayısıyla önümüzdeki seneye bakacağız artık inşallah. Hep böyle diye diye yıllar geçti."

SİNGLE ÇIKARMAK DAHA DOĞRU

Maliyetlerden dolayı albüm yerime single çıkartmayı daha doğru bulduğunu da söyleyen Polat, "Artık biliyorsunuz. Single tek tek çıkarıyorsunuz. Çünkü o kadar hızlı tüketim var ki artık şarkılardan. İnsanlar eskiden 3 ayda 4 ayda bir şarkı yapardı. 3-4 ay o şarkıyı dinlerdiniz, doyamazdınız. Şimdi çok fazla tüketim çağındayız ve herkes artık ayda bir şarkı yapmaya başladı. Ben bir bakıyorum 1 ay önce çıkarmış, 2 ay önce çıkarmış, 3 ay önce artık her ay bir şarkı yapıldığı için albüme gerek yok, yazık günah. Her şey çok yüksek maliyetler artık. Her şey uçtu gitti yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Dolayısıyla her ay yeni bir single olarak ilerlemek daha mantıklı. İlk defa Kars'a geldim ben. Bana dediler ki buraya gelmeden önce o kadar çok seveceksin ki aşık olacaksın Kars'a. Çok az gezme fırsatım oldu ama hakikaten çok özel bir şehir. Özellikle kaleniz. Gerçekten çok büyük direnişlerin kalesi orası" diye konuştu.