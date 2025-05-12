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Menteşe'de annelere özel etkinlik

Menteşe'de annelere özel etkinlik
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Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilen 2025 yılı ruhuna uygun olarak ve Anneler Günü dolayısıyla Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) gönüllere dokunan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilen 2025 yılı ruhuna uygun olarak ve Anneler Günü dolayısıyla Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) gönüllere dokunan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ikamet eden şehit ve gazi yakını ile özel ihtiyaçlı çocukları olan anneler evlerinde ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı. Etkinlik çerçevesinde, toplumun temel direği olan ve büyük fedakarlıklarla evlatlarını yetiştiren 40 anneye, Menteşe Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından özenle hazırlanan el emeği göz nuru hediyeler takdim edildi. Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve eşi, vakıf personeli ile birlikte ev ziyaretlerine bizzat katılarak annelerle birebir ilgilendi. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, anneler kendilerini hatırlayan ve bu özel günde yanlarında olan Kaymakam Eriş ve eşi ile Vakıf yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Menteşe SYDV'nin vatandaşların her zaman yanında olmaya ve Aile Destek Merkezi gibi toplum faydasına çalışan kurumları desteklemeye devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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