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Genç MÜSİAD Antalya, Anneler Günü’nü Huzurevi’nde Kutladı

Genç MÜSİAD Antalya, Anneler Günü’nü Huzurevi’nde Kutladı
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Genç MÜSİAD Antalya Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan annelerle bir araya gelerek kutlama düzenledi. Başkan Ahmet Özkan etkinlik sırasında annelere çiçekler sunarak onlarla zaman geçirdi.

Genç MÜSİAD Antalya Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan annelerle bir araya gelerek anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ahmet Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, huzurevi sakinlerine çiçekler sunup tek tek sohbet etti. Etkinlikte hep birlikte pasta kesilerek Anneler Günü kutlandı.

Başkan Ahmet Özkan, program sonrası yaptığı açıklamada, "Anneler Günü'nü değerli büyüklerimizle geçirmek bizim için büyük bir mutluluk. Onların hayat tecrübeleri ve güler yüzleri bize ilham veriyor. Annelerimizin her zaman yanındayız; onları yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Huzurevi sakinleri de memnuniyetlerini dile getirerek, bu anlamlı buluşmanın kendileri için unutulmaz olduğunu belirtti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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