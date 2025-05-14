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Anneler Günü Kutlaması Eskişehir'de Gerçekleştirildi

Anneler Günü Kutlaması Eskişehir'de Gerçekleştirildi
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla Sakarya Anaokulunda öğretmen annelere yönelik bir kutlama programı düzenledi. Programda konuşmalar, dans gösterileri ve veli katılım belgeleri dağıtıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla Sakarya Anaokulunda öğretmen annelere yönelik kutlama programı gerçekleştirdi.

Annelik sorumluluğu, aile içi fedakarlık ve eğitime verilen önemin vurgulanması amacıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Aile Birliği Başkanı Berrin Açıkan'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından Okul Müdürü Mürşide Sezer ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların akabinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Velivizyon" programı kapsamındaki "Ailem" dizisi projesine katılan velilere, Yücel tarafından katılım belgeleri verildi.

Program, anaokulu öğrencileri Ezel Çelik ve Kuzey Yıldız'ın sunumuyla devam etti. Daha sonra, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve dans gösterileri sahne aldı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Ali Çil, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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