Diyarbakır'da "Anneler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri, okul destek projesi ile sosyal ve ekonomik destek programlarından faydalanan çocukların anneleri için etkinlik yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, merkez Sur ilçesindeki bir kahvaltı salonunda bir araya geldiği annelere karanfil, çocuklara da oyuncak verdi.

Anneler, daha sonra merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretine katılan AK Parti İl Başkanı Ömer İler de burada Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından gezi için Eğil ilçesine götürülen anneler, buradaki Dicle Baraj Gölü'nde tekne turuna katıldı.

Annelere çeşitli hediyeler veren Polat, annelerle anlamlı bir günü birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.