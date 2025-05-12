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Derya Ilıkan'dan Anneler Günü Kutlaması

Derya Ilıkan'dan Anneler Günü Kutlaması
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AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan, Anneler Günü'nde güvenlik korucusu anneleri ziyaret ederek günlerini kutladı. Ilıkan, korucularla sohbet edip, onlara karanfil hediye etti.

AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan, ilçede görev yapan güvenlik korucusu annelerin gününü kutladı.

Kadın güvenlik korucularını görev başında ziyaret eden Ilıkan, onlarla sohbet etti, karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Ilıkan, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nde ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan korucularıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Ilıkan, "İlçemizde fedakarca görev yapan güvenlik korucusu annelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını ilettik, taleplerini dinledik. Ülkenin her yerinde vatan nöbetinde olan askerimize, jandarmamıza, polisimize, güvenlik korucularımıza selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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