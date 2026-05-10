AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç’tan şehit annesine vefa ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Anneler Günü dolayısıyla Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Baykoç, şehit annelerini ziyaret ederek hem Anneler Günü’nü kutladı hem de ailelerle sohbet etti.

ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR’IN AİLESİYLE BULUŞTU

Ziyaret kapsamında Şehit Binbaşı Yavuz Başayar’ın annesi ve ailesiyle bir araya gelen Baykoç, şehit annelerinin fedakârlık ve sabrın en büyük temsilcileri olduğunu ifade etti.

“ELLERİNDEN HÜRMETLE ÖPÜYORUZ”

Baykoç yaptığı paylaşımda, “Evlatlarını aziz vatanımız ve milletimizin huzuru uğruna şehadete uğurlayan kıymetli annelerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, dualarını en büyük bahtiyarlık olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANNELER GÜNÜ MESAJI PAYLAŞTI

AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç, başta şehit anneleri olmak üzere evlat sevgisini, sabrı ve fedakârlığı yüreğinde taşıyan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.