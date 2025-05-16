Anneler Günü'nde Küçük Ev Aletleri Satışları Artış Gösterdi

KÜÇÜK ev aletleri sektöründe lider markalardan Versuni, Anneler Günü'nde en çok satılan ürünleri açıkladı. Buna göre, 2025'te en çok buharlı ütüler, dikey süpürgeler ve tam otomatik espresso makineleri hediye edildi. Fonksiyonel teknolojilerin hem online kanallarda hem de perakendede satışlara damga vurduğu aktarıldı.

Anneler Günü haftasında öne çıkan verilerine göre, tüketiciler en çok tam otomatik espresso makineleri, süpürge ve ütüleri satın aldı. 2025 yılında bir önceki yılın aynı dönemine oranla satışını en çok artıran 5 kategori sırasıyla; tam otomatik espresso makineleri, ıslak ve kuru dik süpürgeler, gıda hazırlama, hava temizleme ve soğutma oldu. Pazarında liderliği göğüsleyen Philips LatteGO 5500 tam otomatik espresso makinesinin bu Anneler Günü döneminde bir önceki seneye göre satışını yüzde 61 artırdı.

BUHARLI ÜTÜLER ÖNE ÇIKTI

Buharlı ütü segmentinde satışlar anneler günü döneminde geçen yıla göre yüzde 13 artış gösterdi. Philips 8000 Serisi Buharlı Ütü, en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Küçük ev aletleri sektörünün en büyük alt kategorisi olan süpürge kategorisinde (ıslak & kuru süpürgeler, dikey süpürgeler, robotlar vb) dikkat çekici artışlar yaşandı. Ev temizliğini çok daha zahmetsiz ve pratik hale getiren Aqua Trio ıslak & kuru süpürgeler bir önceki seneye göre yüzde 58 daha fazla tercih edildi. Dikey süpürge kategorisindeki satışlar yüzde 38 artarken, toz torbalı süpürgelerde ise yüzde 14'lük bir yükseliş dikkat çekti. Bu artış da artık kullanıcıların evde birden fazla süpürge modelini kullandığının da bir göstergesi oldu.

ONLİNE KANALLAR BAŞI ÇEKTİ

Anneler Günü performansı kanal bazında incelendiğinde, online satışlar yüzde 32 oranında artış kaydederken, teknoloji mağazaları genelinde daha dengeli bir tablo dikkat çekti.

Versuni'den konuya ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"2025 Anneler Günü satış verileri, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran doğru inovasyonlara ve uzun ömürlü çözümlere olan ilgisinin artarak devam ettiğini gösterdi. Evleri yuvaya çevirme ve hayatı kolaylaştırma vizyonumuzla, kullanıcıların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği teknolojik ürünleri sunmaya devam edeceğiz."