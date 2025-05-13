MHP Gelibolu'dan Anneler Günü'nde Çiçek Sürprizi
MHP Gelibolu İlçe Başkanı Murat Şarlak, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara 700 adet sukulent çiçeği dağıtarak, onların yüzünü güldürdü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde MHP İlçe Başkan Murat Şarlak ve teşkilat üyeleri Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.
Teşkilat üyeleriyle Değirmendüzü'ndeki şenliğe katılan Şarlak, kadınlara 700 adet sukulent çiçeği dağıttı.
Şarlak, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri sürprizle kadınların güzünü güldürmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel