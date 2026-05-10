Kahramanmaraş’ta Anneler Günü’nde duygu dolu program: Şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Ulu Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, şehit anneleri başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinde evlatlarını kaybeden anneler ve Ayser Çalık Okulu’nda yaşanan elim olaydan etkilenen aileler için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

ŞEHİT ANNELERİ VE DEPREMDE EVLATLARINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, Mevlid-i Şerif ile hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anıldı. Özellikle şehit anneleri ve 6 Şubat depremlerinde çocuklarını kaybeden anneler için yapılan dualar, camide duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş’ın yaşadığı büyük acıların unutulmadığı programda, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Vatandaşlar, Anneler Günü’nde düzenlenen bu anlamlı organizasyonun manevi açıdan önemli olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

AYSER ÇALIK OKULU’NDAKİ OLAYDA YARALANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ŞİFA DİLENDİ

Programda ayrıca 15 Nisan’da Ayser Çalık Okulu’nda yaşanan elim olayda hayatını kaybeden çocuklar için de dualar edildi. Yaralı öğrencilerin sağlıklarına kavuşması için şifa temennilerinde bulunulurken, ailelerin acıları bir kez daha paylaşıldı.

Mevlid programına katılan vatandaşlar, hayatını kaybedenler için hep birlikte dua ederek dayanışma örneği sergiledi. Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programın sonunda, tüm annelerin fedakarlığı ve toplumdaki önemine dikkat çekildi.

Haber: Muhammet Özer