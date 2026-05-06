Anneler Günü bu pazar mı? 2026 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan özel günler arasında yer almaktadır. Bu nedenle tarih her yıl değişmekte, ancak hafta günü sabit kalmaktadır.

ANNELER GÜNÜ BU PAZAR MI?

2026 yılı takvimi incelendiğinde Mayıs ayının ikinci pazar gününün 17 Mayıs 2026 tarihine denk geldiği görülmektedir. Bu kapsamda Anneler Günü, 2026 yılında 17 Mayıs Pazar günü kutlanacaktır.

Dolayısıyla “ Anneler Günü bu pazar mı?” sorusunun yanıtı, içinde bulunulan yıla göre değişmektedir. Eğer tarih Mayıs ayının ikinci haftasına denk geliyorsa evet, Anneler Günü o pazar gününe denk gelmektedir. 2026 yılı için ise bu tarih 17 Mayıs’tır.

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN HANGİ GÜN?

2026 yılında Anneler Günü, 17 Mayıs 2026 Pazar günü kutlanacaktır. Anneler Günü’nün tarihi, uluslararası kabul görmüş bir takvime göre Mayıs ayının ikinci pazarına sabitlenmiştir. Bu nedenle her yıl farklı bir tarihe denk gelse de gün olarak her zaman pazar günüdür.

ANNELER GÜNÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ VE ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Anneler Günü’nün ortaya çıkışı hakkında farklı rivayetler bulunmakla birlikte en çok kabul gören hikâye Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanmaktadır.

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis, 1905 yılında hayatını kaybeden annesi için her yıl özel bir anma günü düzenlenmesini istemiştir. Bu fikir, zamanla geniş kitlelere yayılmış ve toplumsal bir harekete dönüşmüştür.

İLK RESMİ ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Anneler Günü kapsamında ilk büyük organizasyon, 1908 yılında bir okulda düzenlenmiştir. Bu etkinlikte yaklaşık 407 çocuk ve anneleri bir araya gelmiştir. Bu girişim, Anneler Günü’nün toplumsal hafızada yer edinmesinde önemli bir adım olmuştur.

Ancak o dönemde bu kutlamalar resmi bir gün olarak kabul edilmemiştir. Anna Jarvis’in girişimleri, dönemin yasama organları tarafından ilk etapta resmiyete kavuşturulmamıştır.

RESMİLEŞME SÜRECİ VE 1914 KARARI

Anna Jarvis, Anneler Günü’nün ulusal bir gün olarak kabul edilmesi için medya ve siyasi çevrelerle yoğun bir iletişim yürütmüştür. Bu çabalar sonucunda 1914 yılında alınan kararla birlikte, Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak ilan edilmiştir.

Bu karar, Anneler Günü’nün modern anlamda resmileşmesini sağlamıştır.

TİCARİLEŞME TARTIŞMALARI VE HUKUKİ SÜREÇLER

Zamanla Anneler Günü’nün ticari bir boyut kazanması, Anna Jarvis’in tepkisini çekmiştir. Jarvis, bu özel günün duygusal ve manevi anlamından uzaklaştırıldığını düşünerek çeşitli davalar açmış, ancak bu davaların hiçbirinde başarı elde edememiştir.