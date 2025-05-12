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Mengen'de Anneler Günü Etkinliği Düzenlendi

Mengen'de Anneler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Bolu'nun Mengen ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler müzik eşliğinde eğlenirken, şiir ve türkü dinletisi ile sanatseverler buluştu. Etkinlikten elde edilen gelirle ilçedeki okullara spor malzemesi alınacak.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mengen Belediyesince bir düğün salonunda yapılan etkinliğe katılan anneler, müzik eşliğinde eğlendi, ikramlardan tattı.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, eşi Leyla Turan ve belediye yetkilileri de programa katılarak annelerin gününü kutladı.

Mengen'de şiir ve türkü dinletisi

Mengen'de faaliyet gösteren Hasbihal ekibi, şiir ve türkü dinletisiyle sanatseverlerle buluştu.

Mengen Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü etkinlik salonundaki dinletiye Başkan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Bolu, Bursa, Eskişehir, Ankara ve çeşitli şehirlerden misafir sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Elde edilen gelirle ilçedeki okullara spor malzemesi alınacak etkinlikte türkü ve şiir dinletisinin yanı sıra Seymen ekibi ve Efelerin gösterileri de beğeni kazandı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, Hasbihal ekibine ve destek veren tüm katılımcılar ile gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Kültür Sanat
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