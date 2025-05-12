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Bakan Göktaş, Gönüllü Anne Nimet Gürel'i Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Gönüllü Anne Nimet Gürel'i Ziyaret Etti
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 40 yıldır gönüllü annelik yapan Nimet Gürel'i Anneler Günü'nde ziyaret ederek kutlama yaptı. Ziyarette çocuklar Göktaş'a mektuplar ve Gürel'e hediyeler verdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 40 yıldır Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara gönüllü annelik yapan 65 yaşındaki Nimet Gürel'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, İstanbul Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların manevi annesi Gürel'i Avcılar'daki evinde ziyaret etti. Koruma altında bulunan çocuklar ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'ün de eşlik ettiği ziyarette Göktaş, Gürel'in Anneler Günü'nü kutladı. Çocukların 'babaanne' diye hitap ettiği, 2 çocuk annesi Gürel'in, gönüllü anneliğe nasıl başladığının hikayesini dinleyen Göktaş, Gürel'in devlet korumasındaki çocuklarla çekilen fotoğraflarının yer aldığı albümlere baktı. Göktaş, Gürel hakkında çıkan haberleri gördükten sonra hem teşekkür etmek hem de Anneler Günü'nü kutlamak için geldiğini ifade etti. Gürel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişten bugüne Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki değişimi, "O zaman burada 39 çocuğa tek bir anne bakıyordu şimdi 5 yıldızlı. Hepsi çocuk gelişimi mezunu annelerimizin." sözleriyle anlattı.

BAKAN GÖKTAŞ'A ÇOCUKLARDAN ANLAMLI "ANNELER GÜNÜ" HEDİYESİ

Ziyaret sonunda koruma altındaki çocuklar, Bakan Göktaş'a Anneler Günü hediyesi olarak duygularını yazdıkları mektupları hediye etti. Göktaş, "Bunların hepsini okuyup, size cevap vereceğim." dedi.

Çocuklar, Gürel'e de içerisinde fotoğraflarının yer aldığı çerçevelerden oluşan tabloyu hediye olarak verdi. Göktaş, ziyaretin ardından binadan ayrılırken, Nimet Gürel'in komşularının da Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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