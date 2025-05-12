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PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Sivas'ta Vahşi Cinayet: Acılı Anne Çocuklarının Mezarı Başında

Sivas'ta Vahşi Cinayet: Acılı Anne Çocuklarının Mezarı Başında
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Sivas'ta çocuklarını kaybeden Ayşegül Şimşek, Cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'in tutuklanmasının ardından Anneler Günü'nde çocuklarının mezarını ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan anne, evlatları için dua etti.

Sivas'ta vahşi cinayette iki çocuğunu kaybeden acılı anne Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarını ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yaşanan olayda, Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler anneleri tarafından, evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sönmez'in öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl öncesinde aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilmişti. Türkiye gündemine oturan cinayetin ardından Anneler Günü'nde mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. Çocuklarını aynı anda toprağa veren acılı anne Ayşegül Şimşek, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Yanında getirdiği çiçek fidelerini mezara diken acılı anne, mezar başında dua etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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