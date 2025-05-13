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Şehit annelerine özel 'Anneler Günü' etkinliği

Şehit annelerine özel 'Anneler Günü' etkinliği
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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında Anneler Günü'ne özel duygu dolu bir etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında Anneler Günü'ne özel duygu dolu bir etkinlik düzenlendi. Programa hem şehit anneleri hem de Okul Destek Projesi (ODES) ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden faydalanan çocukların anneleri katıldı.

Kutlama, Sur içinin tarihi dokusu içerisinde yer alan geleneksel bir kahvaltı mekanında başladı. Katılımcı annelerle birlikte yapılan kahvaltının ardından, tüm annelere karanfil takdim edildi; çocuklara ise çeşitli hediyeler sunuldu. Programın bir sonraki durağı ise manevi atmosferiyle bilinen Eğil ilçesi oldu. Burada Peygamber Kabirleri ziyaret edildi ve ardından Eğil Barajı'nda düzenlenen tekne turuyla Aile Yılına özel farkındalık brandası açıldı. Göl manzarası eşliğinde gerçekleşen bu özel tur, şehit annelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Günün sonunda düzenlenen yemek programında İl Müdürü Aydın Polat, Anneler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaparak şehit annelerine özel hediyeler takdim etti. Bu anlamlı etkinlik, şehit annelerinin memnuniyeti ve duygu dolu anlarıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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