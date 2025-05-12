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Milletvekili Ölmeztoprak'tan şehit annesine Anneler Günü ziyareti

Milletvekili Ölmeztoprak'tan şehit annesine Anneler Günü ziyareti
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Anneler Günü dolayısıyla Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un annesi Suna Erkuş'u ziyaret ederek, düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Anneler Günü dolayısıyla Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un annesi Suna Erkuş'u ziyaret ederek, düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Anneler Günü dolayısıyla Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un annesi Suna Erkuş'u Rönesans 1 Konteyner Kent'te ziyaret eti. Ziyaret sırasında şehidin babası Niyazi Erkuş'a da sabır dileklerini ileten Ölmeztoprak, komşu konteynerde yaşayan bir annenin de Anneler Günü'nü kutladı. Daha sonra KADEM tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Ölmeztoprak, Sümerpark'ta vatandaşlarla bir araya gelerek, annelerin toplumdaki rolüne dikkat çekti. Etkinlikte annelere çeşitli hediyeler takdim eden Ölmeztoprak, annelerin gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları üye kayıt standını da ziyaret eden Ölmeztoprak, kadınların siyasetteki aktif rolünü önemsediklerini belirtti. Milletvekili Ölmeztoprak, "Annelik karakter inşası, ahlak terbiyesi ve istikamet duygusudur. Toplumun çehresini değiştirmek isteyen önce annelerin kalbine umut ekmelidir" diyerek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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