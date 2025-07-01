Elazığ'da Cinayet Davasında İlk Duruşma Yapıldı

Elazığ'da Cinayet Davasında İlk Duruşma Yapıldı
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Elazığ'da kaybolduktan sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü bulunan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetiyle ilgili davada sanık V.K. suçunu itiraf etti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Elazığ'da geçtiğimiz yıl kaybolduktan sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Sanık V.K., Günana'yı başından tek kurşunla vurarak öldürdüğünü ve cesedi battaniyeye sararak eşekle taşıyıp gömdüğünü söyledi.

Elazığ'da 4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık V.K. ile birlikte suça iştirakten yargılanan babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. katıldı. Maktulün ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık V.K., mahkemedeki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Günana ile 6 ay önce tanıştıklarını ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu belirten V.K., olay günü kadının sabah saatlerinde kendisini arayarak köye geleceğini söylediğini aktardı. Günana'nın konuşmalarını gururuna yedirmediğini öne süren V.K., yaklaşık 25 metre mesafeden başına tek el ateş ettiğini ifade etti. Sanık V.K. daha sonra, kadının öldüğünü anlayınca, inşaat halindeki evlerinden kürek alarak cesedi ilk olarak taş altına sakladığını, ardından battaniyeye sararak eşekle yaklaşık bir saat yol giderek Sedeftepe köyü Armutluk mevkiine daha önce defineciler tarafından kazılmış 3 metrelik bir çukura gömdüğünü, cesedin üzerine kireç döktüğünü ve gece saat 02.00 sularında köye döndüğünü söyledi. Ayrıca, sanık V.K., daha önceden köyde yaşanan bir olaydan dolayı kolluk kuvvetlerinin tüfeklerine el koyduğunu söyledi. V.K., yaklaşık 6 ay önce ailesinden gizli bir silah aldığını ve cinayette kullandığı silahtan aile bireylerinden kimsenin haberi olmadığını ifade etti.

Mahkeme duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 29 Eylül'e erteledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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