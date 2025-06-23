arışmacının karşısına çıkan bu soru, Anneler Günü ne zaman kutlanır diye internette arama yapan binlerce kişiyi de harekete geçirdi. Türkiye'de Anneler Günü ne zaman kutlanır sorusu, genel kültür bilgisi olarak sık sık gündeme geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında "Anneler Günü Türkiye'de her yıl ne zaman kutlanır?" şeklindeki soru, yarışmacıya yöneltildi. Peki, Türkiye'de 'Anneler Günü' her yıl ne zaman kutlanır?

TÜRKİYE'DE 'ANNELER GÜNÜ' HER YIL NE ZAMAN KUTLANIR?

A) Şubat ayının ilk cumartesi günü

B) Mart ayının ikinci pazartesi günü

C) Nisan ayının ilk salı günü

D) Mayıs ayının ikinci pazar günü

Doğru Cevap: D şıkkıdır.