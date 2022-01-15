VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım ilk EMEA biletini alacak!

Türkiye'den EMEA Challengers'a gidecek olan ilk temsilcimizin belirleneceği Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, bugün oynanan 3 maç ile devam etti. Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi belli olurken Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılacak olan 3 takım da bugün kesinleşti. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, yarın saat 17: 00'de oynanacak olan Büyük Final karşılaşamsı ile son bulacak.

2L8
2-0Futbolist

5.lik Maçı

BBL Esports		2-0Galakticos

Alt Grup - 3. Tur

Fire Flux Esports		2-0 Bbl Esports

Alt Grup Finali

2L8 2-0 Futbolist

Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne açık eleme oynamadan doğrudan katılabilmek için oynanan 5.lik karşılaşmasının galibi turnuvanın en sürpriz takımı 2L8 takımı oldu. Haven haritasını 14-12, Fracture haritasını da 13-9 kazanan 2L8 ekibi, Futbolist'i 2-0 yenerek bir sonraki turnuvaya doğrudan katılmayı garantiledi. Beklenilenin çok altında kalan Futbolist ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne katılabilmek için mücadeleye açık elemelerden başlayacak.

İstatistikler

2L8
ACSK/D/AK/D/AACSFutbolist

Touven

27047/29/1839/37/5246

qw1

gosaydam

23641/35/434/37/21214

qRaxs

Iroh

19430/32/2031/33/11196

MOJJ

froz

18431/29/829/34/11179

p0wa77

Docent

12723/32/1824/31/12154

MrFalin

Bbl Esports 2-0 Galakticos

Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan Bbl Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan Bbl Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

İstatistikler

BBL Esports
ACSK/D/AK/D/AACSGalakticos

Muj

28533/13/915/30/5171

DeadInk

aimDLL

28334/11/1815/28/11149

jonx

AsLanM4shadoW

25932/17/713/29/6140

hatex

QutionerX

22427/16/516/29/4140

Marw0ll

pAura

17018/15/913/28/3122

sturNNcya

Fire Flux Esports 2-0 BBL Esports

Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. İlk haritası başa baş geçen fakat ikinci haritada bir tarafın ağır dominasyonu ile geçen bu karşılaşmanın galibi Fire Flux Esports oldu. Split haritası 13-9, Bind haritası ise 13-3 kapanan serinin galibi 2-0'lık skorla Fire Flux Esports, Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi oldu. BBL Esports ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Papara SuperMassive Blaze ve Fire Flux Esports, yarın saat 17: 00'de EMEA Challengers'a yükselen ilk Türk temsilcisi olmak için Bo5 maçı oynayacak.

İstatistikler

Fire Flux Esports
ACSK/D/AK/D/AACSBBL Esports

sociablEE

27737/19/1121/32/5176

aimDLL

JN3v1cEEE

26035/20/1221/33/5163

AsLanM4shadoW

SouhcNi

19928/19/421/29/3142

QutionerX

skylen

19828/21/918/32/4140

pAura

lauress

19629/20/1218/31/3134

Muj

Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Son Durum

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım ilk EMEA biletini alacak!

title