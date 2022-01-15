VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım ilk EMEA biletini alacak!
Türkiye'den EMEA Challengers'a gidecek olan ilk temsilcimizin belirleneceği Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, bugün oynanan 3 maç ile devam etti. Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi belli olurken Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılacak olan 3 takım da bugün kesinleşti. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, yarın saat 17: 00'de oynanacak olan Büyük Final karşılaşamsı ile son bulacak.
2L8 BBL Esports Fire Flux Esports 2L8 2-0 Futbolist Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne açık eleme oynamadan doğrudan katılabilmek için oynanan 5.lik karşılaşmasının galibi turnuvanın en sürpriz takımı 2L8 takımı oldu. Haven haritasını 14-12, Fracture haritasını da 13-9 kazanan 2L8 ekibi, Futbolist'i 2-0 yenerek bir sonraki turnuvaya doğrudan katılmayı garantiledi. Beklenilenin çok altında kalan Futbolist ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne katılabilmek için mücadeleye açık elemelerden başlayacak. İstatistikler 2L8 Touven gosaydam Iroh froz Docent Bbl Esports 2-0 Galakticos Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan Bbl Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan Bbl Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. İstatistikler BBL Esports Muj aimDLL AsLanM4shadoW QutionerX pAura Fire Flux Esports 2-0 BBL Esports Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. İlk haritası başa baş geçen fakat ikinci haritada bir tarafın ağır dominasyonu ile geçen bu karşılaşmanın galibi Fire Flux Esports oldu. Split haritası 13-9, Bind haritası ise 13-3 kapanan serinin galibi 2-0'lık skorla Fire Flux Esports, Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi oldu. BBL Esports ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Papara SuperMassive Blaze ve Fire Flux Esports, yarın saat 17: 00'de EMEA Challengers'a yükselen ilk Türk temsilcisi olmak için Bo5 maçı oynayacak. İstatistikler Fire Flux Esports sociablEE JN3v1cEEE SouhcNi skylen lauress Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Son Durum
2 - 0 Futbolist 5.lik Maçı 2 - 0 Galakticos Alt Grup - 3. Tur 2 - 0 Bbl Esports Alt Grup Finali ACS K/D/A K/D/A ACS Futbolist 270 47/29/18 39/37/5 246 qw1 236 41/35/4 34/37/21 214 qRaxs 194 30/32/20 31/33/11 196 MOJJ 184 31/29/8 29/34/11 179 p0wa77 127 23/32/18 24/31/12 154 MrFalin ACS K/D/A K/D/A ACS Galakticos 285 33/13/9 15/30/5 171 DeadInk 283 34/11/18 15/28/11 149 jonx 259 32/17/7 13/29/6 140 hatex 224 27/16/5 16/29/4 140 Marw0ll 170 18/15/9 13/28/3 122 sturNNcya ACS K/D/A K/D/A ACS BBL Esports 277 37/19/11 21/32/5 176 aimDLL 260 35/20/12 21/33/5 163 AsLanM4shadoW 199 28/19/4 21/29/3 142 QutionerX 198 28/21/9 18/32/4 140 pAura 196 29/20/12 18/31/3 134 Muj
Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım ilk EMEA biletini alacak!
2L8
BBL Esports
Fire Flux Esports
2L8 2-0 Futbolist
Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne açık eleme oynamadan doğrudan katılabilmek için oynanan 5.lik karşılaşmasının galibi turnuvanın en sürpriz takımı 2L8 takımı oldu. Haven haritasını 14-12, Fracture haritasını da 13-9 kazanan 2L8 ekibi, Futbolist'i 2-0 yenerek bir sonraki turnuvaya doğrudan katılmayı garantiledi. Beklenilenin çok altında kalan Futbolist ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne katılabilmek için mücadeleye açık elemelerden başlayacak.
İstatistikler
2L8
Touven
gosaydam
Iroh
froz
Docent
Bbl Esports 2-0 Galakticos
Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan Bbl Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan Bbl Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.
İstatistikler
BBL Esports
Muj
aimDLL
AsLanM4shadoW
QutionerX
pAura
Fire Flux Esports 2-0 BBL Esports
Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. İlk haritası başa baş geçen fakat ikinci haritada bir tarafın ağır dominasyonu ile geçen bu karşılaşmanın galibi Fire Flux Esports oldu. Split haritası 13-9, Bind haritası ise 13-3 kapanan serinin galibi 2-0'lık skorla Fire Flux Esports, Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi oldu. BBL Esports ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Papara SuperMassive Blaze ve Fire Flux Esports, yarın saat 17: 00'de EMEA Challengers'a yükselen ilk Türk temsilcisi olmak için Bo5 maçı oynayacak.
İstatistikler
Fire Flux Esports
sociablEE
JN3v1cEEE
SouhcNi
skylen
lauress
Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Son Durum