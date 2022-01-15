VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

2L8 ACS K/D/A K/D/A ACS Futbolist Touven 270 47/29/18 39/37/5 246 qw1 gosaydam 236 41/35/4 34/37/21 214 qRaxs Iroh 194 30/32/20 31/33/11 196 MOJJ froz 184 31/29/8 29/34/11 179 p0wa77 Docent 127 23/32/18 24/31/12 154 MrFalin

Bbl Esports 2-0 Galakticos

Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan Bbl Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan Bbl Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

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