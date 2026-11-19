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Bir süredir ABD'de yaşayan fenomen Eylül Öztürk, yüzündeki değişimden rahatsızlık duyunca estetik operasyon geçirmeye karar verdi. Bunun için Türkiye'ye gelen Öztürk, yaklaşık 5 saat süren ameliyatta yüzüne dört farklı işlem yaptırdı. Ameliyatın ardından yeni görünümünü gözler önüne seren fenomenin değişimi şaşkınlık yarattı. Bazı takipçileri Öztürk'ün yeni halini beğenirken bazıları ise ünlü ismi Dilan Polat ve şarkıcı Hatice'ye benzetti.

Eylül Öztürk

ESTETİK İÇİN ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren Eylül Öztürk, yüzünde meydana gelen değişiklikler nedeniyle estetik ameliyat olmaya karar verdi. Yüzünün çöktüğünü düşündüğünü anlatan fenomen, farklı doktorlarla görüştükten sonra operasyonu Türkiye'de yaptırmayı tercih etti.

Ameliyat öncesinde geçireceği işlemleri açıklayan Öztürk, orta yüz germe, "fox eye" olarak bilinen göz çektirme, göz kapağı estetiği ve dudak kaldırma operasyonu yaptıracağını duyurdu. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yüzü bandajlı halde kamera karşısına geçen fenomen, iyileşme sürecini de takipçilerine anlattı.

BANDANJLARI ÇIKARDI, SOLUĞU KUAFÖRDE ALDI

Ameliyatın ardından bir süre yüzündeki bandajlarla dolaşan Eylül Öztürk, operasyonun altıncı gününde kuaföre giderek imajını da yeniledi. Saçlarını boyatan ve kaynak saç taktıran fenomen, hem yeni saç modeli hem de estetik sonrası değişen yüz hatlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

Öztürk'ün özellikle göz çevresi, kaşları ve dudaklarındaki değişim belirginleşirken, yeni görüntüsü takipçileri arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.

Hatice

"KAŞLARIM OLDUKÇA KALKIK, GÖZLERİM FAZLASIYLA ÇEKİK"

Ameliyatının yedinci gününde dikişlerinin de alındığını açıklayan Eylül Öztürk, yüzündeki şişliklerin henüz tamamen inmediğini söyledi. İyileşme sürecinin devam ettiğini belirten fenomen, "Şu an kaşlarım oldukça kalkık, gözlerim fazlasıyla çekik ve yüzümde hala şişlikler var. Ancak önümüzdeki haftalarda bunların azalmasını ve görüntümün çok daha doğal bir hal almasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni görünümünün zamanla oturacağını belirten Öztürk, ameliyatının 30. gününde yaşadığı değişimi yeniden göstereceğini de açıkladı.

DİLAN POLAT VE HATİCE'YE BENZETİLDİ

Eylül Öztürk'ün estetik operasyon sonrası ortaya çıkan görüntüsü, takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar fenomenin yeni görünümünü oldukça başarılı bulurken bazıları ise eski halinin daha güzel olduğunu savundu.

Dilan Polat

Öztürk'ün yüz hatlarındaki değişim, Dilan Polat ve şarkıcı Hatice benzetmelerini de beraberinde getirdi. Bir kullanıcı, "Dilan Polat'a benzemiş. Hepsi aynı model oldular" yorumunu yaparken bir başkası, "Şarkıcı Hatice'ye benzemişsin keşke kendi halinde kalsaydın daha güzeldin bence tabi" ifadelerini kullandı.

Fenomenin değişimini beğenenler de vardı. Bazı takipçileri estetik işlemlerin başarılı olduğunu ve yüzündeki şişliklerin kısa sürede azaldığını belirtti. Selin Ciğerci de Öztürk'ün yeni görünümünü beğendiğini ifade etti.

ESTETİK İÇİN 100 BİN DOLAR MI ÖDEDİ?

Öztürk'ün geçirdiği kapsamlı operasyonun maliyeti de merak konusu oldu. Fenomenin yüzüne yaptırdığı estetik işlemler için yaklaşık 100 bin dolar ödediği ileri sürüldü. Ancak söz konusu rakam resmi olarak doğrulanmadı.

Türkiye'deki estetik cerrahi hizmetlerinden memnun kaldığını anlatan Öztürk, doktorların donanımını, sağlık çalışanlarının ilgisini ve hastanelerin kalitesini övdü. Türkiye'nin estetik cerrahi alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu düşündüğünü belirten fenomen, bu değerlendirmesini kendi deneyimine dayandırdığını söyledi.

İyileşme süreci devam eden Öztürk'ün ameliyatın 30. gününde nasıl görüneceği ise merak ediliyor.